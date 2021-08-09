9 августа исполняется год с президентских выборов в Беларуси, на которых Александр Лукашенко на фоне фальсификаций объявил себя победителем. Все независимые подсчеты показали, что реальным победителем была Светлана Тихановская. После объявления результатов выборов в стране начались протесты, которые жестоко подавила белорусская власть: несколько человек были убиты, десятки тысяч задержаны, тысячи покинули страну.

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