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Дождь. Беларусь год спустя: выборы, протесты, репрессии 09.08.2021

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Телеканал Дождь 09.08.2021. Беларусь год спустя: выборы, протесты, репрессии
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Телеканал Дождь - Беларусь год спустя: выборы, протесты, репрессии (9 Августа 2021)

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Опубликовано: 10 Августа 2021

9 августа исполняется год с президентских выборов в Беларуси, на которых Александр Лукашенко на фоне фальсификаций объявил себя победителем. Все независимые подсчеты показали, что реальным победителем была Светлана Тихановская. После объявления результатов выборов в стране начались протесты, которые жестоко подавила белорусская власть: несколько человек были убиты, десятки тысяч задержаны, тысячи покинули страну.

 

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