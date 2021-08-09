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Время покажет 09.08.2021

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Время покажет 09.08.2021
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Время покажет (9 Августа 2021)

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Опубликовано: 10 Августа 2021

Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев

Настоящая драма разыгралась под закрытие Олимпиады, российские болельщики потратили немало нервов в предпоследний день игр. То, что произошло с нашими гимнастками, доказало, что вместо праздника спорта, фестиваля красивых тел и честных соревнований, Олимпиада всё больше превращается в площадку политических разборок.

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