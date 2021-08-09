Настоящая драма разыгралась под закрытие Олимпиады, российские болельщики потратили немало нервов в предпоследний день игр. То, что произошло с нашими гимнастками, доказало, что вместо праздника спорта, фестиваля красивых тел и честных соревнований, Олимпиада всё больше превращается в площадку политических разборок.

Смотрите онлайн Время покажет (9 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.