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Открытый эфир. Скандалы на ОИ в Токио и мутации COVID 09.08.2021

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Открытый эфир 09.08.2021. Скандалы на ОИ в Токио и мутации COVID
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Открытый эфир - Скандалы на ОИ в Токио и мутации COVID (9 Августа 2021)

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Опубликовано: 10 Августа 2021

Ведущие: Надана Фридрихсон, Алексей Гудошников

- Художественное свинство. Кто и как отдавал распоряжение засудить Дину и Арину Авериных в Токио? И почему золотую медаль отдали именно Лине Ашрам, несмотря на грубейшую ошибку?

 

- Игры с огнем! Зачем на Олимпиаду в Токио впервые официально допустили спортсменов - трансгендеров? Почему их участие так настойчиво лоббирует демократическая партия США и стоящая за ней БигФарма?

 

- Сакральная жертва. Кому выгодна загадочная смерть главы «Белорусского дома на Украине» Виталия Шишова в центре Киева? Зачем человеку сводить счеты с жизнью в парке во время утренней пробежки?

 

- Красная жара. Почему ученые уверены, что в ближайшее время мир охватит новый штамм коронавируса, который будет убивать 35 человек из ста? Как предотвратить это глобальное бедствие?

 

- Из рук в руки. Как всего один человек заразил полторы тысячи человек? Кто такие суперносители? И что думают о них российские вирусологи? Как остановить шальную передачу смертельной заразы?

 

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