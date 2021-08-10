60 минут. По горячим следам. Журналисты СNN нашли в Белоруссии "концлагерь" для политзаключенных 06.08.2021

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в буквальном смысле отправил Украину в нокаут. Лукашенко в принципе пообещал признать Крым, а украинского коллегу Владимира Зеленского назвал треплом. Пригрозил поставить его на колени и заявил, что любая попытка решить конфликт в Донбассе военным путем станет трагедией не только для ВСУ, но и всей Украины.

Смотрите онлайн 60 минут По горячим следам. Жесткие заявления Лукашенко в адрес Зеленского (10 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.