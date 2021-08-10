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60 минут. По горячим следам. Жесткие заявления Лукашенко в адрес Зеленского 10.08.2021

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60 минут 10.08.2021. По горячим следам. Жесткие заявления Лукашенко в адрес Зеленского
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60 минут - По горячим следам. Жесткие заявления Лукашенко в адрес Зеленского (10 Августа 2021)

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Опубликовано: 10 Августа 2021

Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в буквальном смысле отправил Украину в нокаут. Лукашенко в принципе пообещал признать Крым, а украинского коллегу Владимира Зеленского назвал треплом. Пригрозил поставить его на колени и заявил, что любая попытка решить конфликт в Донбассе военным путем станет трагедией не только для ВСУ, но и всей Украины.

 

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