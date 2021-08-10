Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Дождь. Как белорусы бегут от режима Лукашенко и на что надеются. Фильм Маши Борзуновой 10.08.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Дождь
Телеканал Дождь 10.08.2021. Как белорусы бегут от режима Лукашенко и на что надеются. Фильм Маши Борзуновой
10.08.2021 10.08.2021 10.08.2021 09.08.2021 09.08.2021 09.08.2021 08.08.2021 08.08.2021 07.08.2021 07.08.2021
Еще

Телеканал Дождь - Как белорусы бегут от режима Лукашенко и на что надеются. Фильм Маши Борзуновой (10 Августа 2021)

51 просмотр
1
0
Поделиться
Дождь
Дождь
Подписаться

Опубликовано: 10 Августа 2021

Год с выборов президента Беларуси, когда действующая власть жестко подавила протесты против фальсификаций их результатов. За этот год: тысячи в тюрьмах, и десятки тысяч — за границей. Среди новых эмигрантов есть политики, их даже называют правительство в изгнании. А есть и простые граждане, которые никак не ожидали, что из своей страны им придется бежать. Мы покажем вам, как живет эта Беларусь в изгнании — огромное сообщество вынужденных эмигрантов, возникшее за последний год. Эти люди расскажут свои истории, которые складываются в хронику того, что происходило в их стране после выборов 9 августа 2020-го.

 

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Как белорусы бегут от режима Лукашенко и на что надеются. Фильм Маши Борзуновой (10 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

Соловьёв LIVE. Оттоманская Порта. Основные исторические даты. АРМАГЕДДОНЫЧ 10.08.2021Константин Сёмин. Слив Засчитан! Красный Патруль 10.08.202160 минут. Вечерний выпуск 10.08.2021Время покажет 10.08.2021Перший Незалежний. Ток-шоу "Пульс" 10.08.2021Особое мнение. Сергей Алексашенко 10.08.2021Политическая Россия. Смертная казнь за хищения в оборонке (Руслан Осташко) 10.08.2021Соловьёв LIVE. «Решил защитить честь Ахеджаковой». Чем грозит Панину «заказ на плевок» в Соловьева 10.08.2021Перший Незалежний. LIVE ШОУ. Суслов, Кихтенко, Броницкая, Барановский 10.08.2021Николай Стариков. Лукашенко о Крыме, Олимпиада в Токио-2021 10.08.2021Армен Гаспарян. Лукашенко про Крым, Украина про репарации, Молдова про выгоду 10.08.2021Место встречи. Умом не понять 10.08.2021Соловьёв LIVE. «Вкусно рассказывает». Как «большой актер» Лукашенко провел восьмичасовую пресс-конференцию 10.08.2021НАШ. Марафон. Громкие заявления Лукашенко об Украине. Русский язык. Заявление Фарион о Магучих 10.08.2021Персонально ваш. Юрий Сапрыкин 10.08.2021

Все ток-шоу