Год с выборов президента Беларуси, когда действующая власть жестко подавила протесты против фальсификаций их результатов. За этот год: тысячи в тюрьмах, и десятки тысяч — за границей. Среди новых эмигрантов есть политики, их даже называют правительство в изгнании. А есть и простые граждане, которые никак не ожидали, что из своей страны им придется бежать. Мы покажем вам, как живет эта Беларусь в изгнании — огромное сообщество вынужденных эмигрантов, возникшее за последний год. Эти люди расскажут свои истории, которые складываются в хронику того, что происходило в их стране после выборов 9 августа 2020-го.

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