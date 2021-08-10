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Дождь. Дело против соратников Навального. Санкции США против Минска. Пограничный конфликт Литвы и Беларуси 10.08.2021

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Телеканал Дождь 10.08.2021. Дело против соратников Навального. Санкции США против Минска. Пограничный конфликт Литвы и Беларуси
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Телеканал Дождь - Дело против соратников Навального. Санкции США против Минска. Пограничный конфликт Литвы и Беларуси (10 Августа 2021)

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Опубликовано: 10 Августа 2021

На соратников Алексея Навального Ивана Жданова и Леонида Волкова завели новое уголовное дело — о сборе денег, заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации, говорится на сайте Следственного комитета.

 

Президент США Джо Байден подписал указ о новых санкциях в отношении Беларуси. Они вводятся в годовщину президентских выборов, после которых в Беларуси начались массовые акции протеста. 

 

Власти Литвы решили выплачивать нелегальным мигрантам по 300 евро, если они согласятся добровольно вернуться на родину.

 

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