Годовщина выборов в Беларуси: выступление Лукашенко. Шлосберга сняли с выборов. Умер Сергей Ковалев

Чего ждать Беларуси? Пожары в Греции. Дмитрий Быков. Вера Котельникова

Как белорусы бегут от режима Лукашенко и на что надеются. Фильм Маши Борзуновой

На соратников Алексея Навального Ивана Жданова и Леонида Волкова завели новое уголовное дело — о сборе денег, заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации, говорится на сайте Следственного комитета.

Президент США Джо Байден подписал указ о новых санкциях в отношении Беларуси. Они вводятся в годовщину президентских выборов, после которых в Беларуси начались массовые акции протеста.

Власти Литвы решили выплачивать нелегальным мигрантам по 300 евро, если они согласятся добровольно вернуться на родину.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Дело против соратников Навального. Санкции США против Минска. Пограничный конфликт Литвы и Беларуси (10 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.