Юрий БОЙКО в прямом эфире в программе "СМОТРЯЩИЕ"

Марафон. Заявления Зеленского о Донбассе. Крымская платформа. Визит Зеленского в США. Дело Чауса

Пятница. Вечер. Скандальное интервью Зеленского о Донбассе и Крыме

Марафон. Скандальное фото с россиянкой. Встреча Зеленского с Байденом. Дело Чауса

Обсуждаемые темы:

- Языковой вопрос в Украине, языковые скандалы

- Отношения Украина-Беларусь

- Визит Меркель в Киев

- Зеленский собирается к поездке в Вашингтон

- Олимпийский скандал

- Заявления Лукашенко о Донбассе

- Повышение тарифов

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