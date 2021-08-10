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НАШ. Марафон. Громкие заявления Лукашенко об Украине. Русский язык. Заявление Фарион о Магучих 10.08.2021

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НАШ 10.08.2021. Марафон. Громкие заявления Лукашенко об Украине. Русский язык. Заявление Фарион о Магучих
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НАШ - Марафон. Громкие заявления Лукашенко об Украине. Русский язык. Заявление Фарион о Магучих (10 Августа 2021)

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Опубликовано: 10 Августа 2021

Обсуждаемые темы:
- Языковой вопрос в Украине, языковые скандалы
- Отношения Украина-Беларусь
- Визит Меркель в Киев
- Зеленский собирается к поездке в Вашингтон
- Олимпийский скандал
- Заявления Лукашенко о Донбассе
- Повышение тарифов

 

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