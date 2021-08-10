Для чего Ангела Меркель встречается с Владимиром Зеленским? Готовит ли Киев силовой вариант по возвращению Крыма и Донбасса? И что президент Украины будет просить на переговорах с Джо Байденом?



А также — как искусственный интеллект оставил без работы более сотни человек? Эффективна ли электронная система в роли начальника? И что в России думают по поводу всеобщей роботизации?

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