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Соловьёв LIVE. «Решил защитить честь Ахеджаковой». Чем грозит Панину «заказ на плевок» в Соловьева 10.08.2021

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Соловьёв LIVE 10.08.2021. «Решил защитить честь Ахеджаковой». Чем грозит Панину «заказ на плевок» в Соловьева
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Соловьёв LIVE - «Решил защитить честь Ахеджаковой». Чем грозит Панину «заказ на плевок» в Соловьева (10 Августа 2021)

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Опубликовано: 10 Августа 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Владимир Соловьев прокомментировал заявление Алексея Панина. Актер, который в последнее время живет в Испании, пообещал заплатить 500 евро тому, кто плюнет в ведущего.
Так скандально известный Панин решил "защитить честь" Лии Ахеджаковой.

 

При этом он отметил, что был хороший актер Алексей Панин, но "как артист он давно умер, зато возродился как извращенец".
Соловьев удивился, как он, несмотря на гигантские долги, смог легко покинуть территорию России и из Испании выступил с подобным обращением.
Саму эту ситуацию ведущий назвал "забавной" и сообщил, что сейчас советуется со своими адвокатами. Есть у него и хорошие партнеры – правозащитники в Испании.

 

"Я могу спокойно обратиться к ним и создать большую неприятность для гражданина Панина", – сообщил Владимир Соловьев.

 

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