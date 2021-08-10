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Хищение государственных денег в оборонно-промышленном комплексе должно караться смертной казнью, заявил глава «Роскосмоса». Дмитрий Рогозин напомнил, что он высказывал эту позицию и ранее, когда работал в Госдуме. Сейчас, по мнению руководителя отечественной госкорпорации, озвученное предложение ничуть не утратило актуальность

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