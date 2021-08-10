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Время покажет 10.08.2021
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Время покажет (10 Августа 2021)

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Опубликовано: 10 Августа 2021

Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев

США в смертельной опасности, Джо Байден объявил о новой чрезвычайной угрозе, как Штаты собираются защищаться от страшной Беларуси? РБ напугала не только США, санкции против Минска огласили Великобритания и Канада, кто и зачем затягивает санкционную удавку на шее страны? Не мышонка, не лягушку, а неведому зверушку установили прямо у входа в офис президента Зеленского, нарядив ее в русскую косоворотку.

 

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