НАШ - Важное. Лукашенко об Украине. Зеленский готовится к США. Скандал на Олимпиаде (10 Августа 2021)
Опубликовано: 10 Августа 2021
Марафон. Заявления Зеленского о Донбассе. Крымская платформа. Визит Зеленского в США. Дело Чауса
Еще
Обсуждаемые темы:
- Пресс-конференция Лукашенко. Заявления относительно Украины. Реакция властей
- Визит Меркель. Зеленский готовится к США
- Тема дня: язык
- Скандал на Олимпиаде из-за объятий нашей призерки с россиянкой
Смотрите онлайн НАШ Важное. Лукашенко об Украине. Зеленский готовится к США. Скандал на Олимпиаде (10 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.