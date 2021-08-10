Марафон. Заявления Зеленского о Донбассе. Крымская платформа. Визит Зеленского в США. Дело Чауса

Пятница. Вечер. Скандальное интервью Зеленского о Донбассе и Крыме

Марафон. Скандальное фото с россиянкой. Встреча Зеленского с Байденом. Дело Чауса

Марафон. Громкие заявления Лукашенко об Украине. Русский язык. Заявление Фарион о Магучих

Обсуждаемые темы:

- Пресс-конференция Лукашенко. Заявления относительно Украины. Реакция властей

- Визит Меркель. Зеленский готовится к США

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