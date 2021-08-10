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Константин Сёмин. Дым над отечеством. Перекрыли кислород. Отставить вымирать! Галопом по Европам 10.08.2021

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Константин Сёмин 10.08.2021. Дым над отечеством. Перекрыли кислород. Отставить вымирать! Галопом по Европам
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Константин Сёмин - Дым над отечеством. Перекрыли кислород. Отставить вымирать! Галопом по Европам (10 Августа 2021)

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Константин Сёмин
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Опубликовано: 10 Августа 2021

В этом выпуске:
- Путин требует за три года остановить вымирание страны;
- Во Владикавказе из-за нехватки кислорода погибли 9 пациентов республиканской больницы;
- Минприроды предлагает ввести режим ЧС в Якутии и Иркутской области;
- В Госдуме заявили – стране нужна не 4-х, а 7-дневная рабочая неделя;
- Правительство не стало запрещать экспорт бензина;
- Власти обсуждают приватизацию национальной системы платёжных карт;
- США, Британия и Канада отметили годовщину белорусских выборов новой порцией санкций;
- Британия бьёт рекорды по продаже подержанных автомобилей;
- Китай отзывает своего посла в Литве;
- Камчатский единоросс-миллионер Редькин признался в убийстве и снялся с выборов.

 

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