В этом выпуске:

- Путин требует за три года остановить вымирание страны;

- Во Владикавказе из-за нехватки кислорода погибли 9 пациентов республиканской больницы;

- Минприроды предлагает ввести режим ЧС в Якутии и Иркутской области;

- В Госдуме заявили – стране нужна не 4-х, а 7-дневная рабочая неделя;

- Правительство не стало запрещать экспорт бензина;

- Власти обсуждают приватизацию национальной системы платёжных карт;

- США, Британия и Канада отметили годовщину белорусских выборов новой порцией санкций;

- Британия бьёт рекорды по продаже подержанных автомобилей;

- Китай отзывает своего посла в Литве;

- Камчатский единоросс-миллионер Редькин признался в убийстве и снялся с выборов.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Дым над отечеством. Перекрыли кислород. Отставить вымирать! Галопом по Европам (10 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.