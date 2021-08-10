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Соловьёв LIVE. Разложение общества - главная угроза. Засудить - не значит победить. Наши с Борисом Якеменко 10.08.2021

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Соловьёв LIVE 10.08.2021. Разложение общества - главная угроза. Засудить - не значит победить. Наши с Борисом Якеменко
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Соловьёв LIVE - Разложение общества - главная угроза. Засудить - не значит победить. Наши с Борисом Якеменко (10 Августа 2021)

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Опубликовано: 10 Августа 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Борис Якеменко представляет — «НАШИ»! 

ОБСУЖДАЕМ И АНАЛИЗИРУЕМ САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ.

СЕГОДНЯ В СТРИМЕ:

 

Уголовное дело возбуждено против Волкова и Жданова за финансирование экстремистских организаций.

 

ГЛАВНАЯ ТЕМА «ЗАСУДИТЬ НЕ ЗНАЧИТ ПОБЕДИТЬ»
- «И пораженье от победы ты сам не должен отличать». Судейское «поражение» как реальная победа нашей гимнастики.
- Зачем мы участвовали в этой олимпиаде?
- Структуры прошедшего времени - ООН, ВОЗ, Нобелевский комитет, МОК - их больше нет. 
- Кому было выгодно «поражение» России?

 

ТЕМА: ГОД ПРОТЕСТАМ В БЕЛОРУССИИ - УСВОЕН ЛИ УРОК?

- Громкие заявления Лукашенко.
- Лукашенко ставит условия России. 
- Почему просто не взять и не признать Крым? В какую игру и зачем играет наш сосед?

Присоединяйтесь, обсуждайте, ставьте лайки и комментируйте

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Разложение общества - главная угроза. Засудить - не значит победить. Наши с Борисом Якеменко (10 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

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