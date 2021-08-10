«Решил защитить честь Ахеджаковой». Чем грозит Панину «заказ на плевок» в Соловьева

Борис Якеменко представляет — «НАШИ»!

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СЕГОДНЯ В СТРИМЕ:

Уголовное дело возбуждено против Волкова и Жданова за финансирование экстремистских организаций.

ГЛАВНАЯ ТЕМА «ЗАСУДИТЬ НЕ ЗНАЧИТ ПОБЕДИТЬ»

- «И пораженье от победы ты сам не должен отличать». Судейское «поражение» как реальная победа нашей гимнастики.

- Зачем мы участвовали в этой олимпиаде?

- Структуры прошедшего времени - ООН, ВОЗ, Нобелевский комитет, МОК - их больше нет.

- Кому было выгодно «поражение» России?

ТЕМА: ГОД ПРОТЕСТАМ В БЕЛОРУССИИ - УСВОЕН ЛИ УРОК?

- Громкие заявления Лукашенко.

- Лукашенко ставит условия России.

- Почему просто не взять и не признать Крым? В какую игру и зачем играет наш сосед?

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Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Разложение общества - главная угроза. Засудить - не значит победить. Наши с Борисом Якеменко (10 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.