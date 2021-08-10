Соловьёв LIVE - Разложение общества - главная угроза. Засудить - не значит победить. Наши с Борисом Якеменко (10 Августа 2021)
Опубликовано: 10 Августа 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Борис Якеменко представляет — «НАШИ»!
ОБСУЖДАЕМ И АНАЛИЗИРУЕМ САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ.
СЕГОДНЯ В СТРИМЕ:
Уголовное дело возбуждено против Волкова и Жданова за финансирование экстремистских организаций.
ГЛАВНАЯ ТЕМА «ЗАСУДИТЬ НЕ ЗНАЧИТ ПОБЕДИТЬ»
- «И пораженье от победы ты сам не должен отличать». Судейское «поражение» как реальная победа нашей гимнастики.
- Зачем мы участвовали в этой олимпиаде?
- Структуры прошедшего времени - ООН, ВОЗ, Нобелевский комитет, МОК - их больше нет.
- Кому было выгодно «поражение» России?
ТЕМА: ГОД ПРОТЕСТАМ В БЕЛОРУССИИ - УСВОЕН ЛИ УРОК?
- Громкие заявления Лукашенко.
- Лукашенко ставит условия России.
- Почему просто не взять и не признать Крым? В какую игру и зачем играет наш сосед?
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Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Разложение общества - главная угроза. Засудить - не значит победить. Наши с Борисом Якеменко (10 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.