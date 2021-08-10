Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Дождь. Дело против Волкова и Жданова. Санкции против Беларуси. Чрезвычайное положение на латвийской границе 10.08.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Дождь
Телеканал Дождь 10.08.2021. Дело против Волкова и Жданова. Санкции против Беларуси. Чрезвычайное положение на латвийской границе
10.08.2021 10.08.2021 10.08.2021 10.08.2021 09.08.2021 09.08.2021 09.08.2021 08.08.2021 08.08.2021 07.08.2021
Еще

Телеканал Дождь - Дело против Волкова и Жданова. Санкции против Беларуси. Чрезвычайное положение на латвийской границе (10 Августа 2021)

28 просмотров
1
0
Поделиться
Дождь
Дождь
Подписаться

Опубликовано: 10 Августа 2021

Великобритания, США и Канада ввели новые санкции против Беларуси. 

Латвия ввела режим ЧС на границе с Беларусью из-за ситуации с мигрантами.

Очередное уголовное дело в отношении Ивана Жданова, бывшего директора ФБК* (организация признана экстремистской и запрещена на территории России — прим. Дождя) и Леонида Волкова, экс-главы движения «Штабы Навального» (организация признана экстремистской и запрещена на территории России — прим. Дождя). Следственный комитет заподозрил Жданова и Волкова в том, что они собирали деньги, чтобы финансировать экстремистские организации. 

 

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Дело против Волкова и Жданова. Санкции против Беларуси. Чрезвычайное положение на латвийской границе (10 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

Вести в 23:00 с Алексеем Казаковым 10.08.2021Время в 21:00 10.08.2021Соловьёв LIVE. СРОЧНО. Лукашенко и Крым. Русских травят в Средней Азии. Афёра века от Волкова. Михеев говорит 10.08.2021Звезда LIVE. КТО ПРОТИВ БАТЬКИ 10.08.2021Политическая Россия. Как хакнуть мировую финансовую систему 10.08.2021Между тем. Шпагат Зеленского: от Донбасса до Байдена 09.08.2021Дождь. Дело против Волкова и Жданова. Санкции против Беларуси. Чрезвычайное положение на латвийской границе 10.08.2021Вести в 20:00 10.08.2021Соловьёв LIVE. Разложение общества - главная угроза. Засудить - не значит победить. Наши с Борисом Якеменко 10.08.2021Особое мнение. Александр Проханов 10.08.2021Константин Сёмин. Дым над отечеством. Перекрыли кислород. Отставить вымирать! Галопом по Европам 10.08.2021НАШ. Важное. Лукашенко об Украине. Зеленский готовится к США. Скандал на Олимпиаде 10.08.2021Время покажет. Громкие скандалы на Украине 10.08.2021Время покажет. Белоруссия угрожает национальной безопасности США 10.08.2021Соловьёв LIVE. Оттоманская Порта. Основные исторические даты. АРМАГЕДДОНЫЧ 10.08.2021

Все ток-шоу