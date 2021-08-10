Как белорусы бегут от режима Лукашенко и на что надеются. Фильм Маши Борзуновой

Дело против соратников Навального. Санкции США против Минска. Пограничный конфликт Литвы и Беларуси

Великобритания, США и Канада ввели новые санкции против Беларуси.

Латвия ввела режим ЧС на границе с Беларусью из-за ситуации с мигрантами.

Очередное уголовное дело в отношении Ивана Жданова, бывшего директора ФБК* (организация признана экстремистской и запрещена на территории России — прим. Дождя) и Леонида Волкова, экс-главы движения «Штабы Навального» (организация признана экстремистской и запрещена на территории России — прим. Дождя). Следственный комитет заподозрил Жданова и Волкова в том, что они собирали деньги, чтобы финансировать экстремистские организации.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Дело против Волкова и Жданова. Санкции против Беларуси. Чрезвычайное положение на латвийской границе (10 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.