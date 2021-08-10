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Политическая Россия. Как хакнуть мировую финансовую систему 10.08.2021

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Политическая Россия 10.08.2021. Как хакнуть мировую финансовую систему
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Политическая Россия - Как хакнуть мировую финансовую систему (10 Августа 2021)

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Политическая Россия
Политическая Россия
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Опубликовано: 10 Августа 2021

Есть идея, которую можно начать воплощать в жизнь уже сегодня. Это идея эксплуатации жестоких законов капиталистического рынка на благо нашему обществу. Грубо говоря, хакнуть сложившуюся рыночную систему взаимоотношений и эксплуатировать её во благо страны и лично каждого человека, который готов будет взять на вооружение предлагаемую концепцию.

 

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