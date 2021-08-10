Есть идея, которую можно начать воплощать в жизнь уже сегодня. Это идея эксплуатации жестоких законов капиталистического рынка на благо нашему обществу. Грубо говоря, хакнуть сложившуюся рыночную систему взаимоотношений и эксплуатировать её во благо страны и лично каждого человека, который готов будет взять на вооружение предлагаемую концепцию.

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