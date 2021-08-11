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Полный контакт. Атаки на русских в СНГ. Угроза внутреннего разложения. Литовский майдан 11.08.2021

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Полный контакт с Владимиром Соловьевым 11.08.2021. Атаки на русских в СНГ. Угроза внутреннего разложения. Литовский майдан
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Полный контакт с Владимиром Соловьевым - Атаки на русских в СНГ. Угроза внутреннего разложения. Литовский майдан (11 Августа 2021)

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Опубликовано: 11 Августа 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Доброе утро!  Устанавливаем «Полный контакт»! Владимир Соловьёв и самые уважаемые эксперты страны на протяжении четырёх часов! Присоединяйтесь!

 

Смотрите онлайн Полный контакт с Владимиром Соловьевым Атаки на русских в СНГ. Угроза внутреннего разложения. Литовский майдан (11 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 3
Семен.
11 Августа 2021, 07:42
Вчера на Соловьев.Лайв у Штеменко какой-то спортэксперт обвинил наших гимнасток от И.Винер в плохой подготовке к Олимпиаде. ВЛ.Руд., как это на Вашей передаче понимать?
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татьяна
11 Августа 2021, 10:09
я с 1956 года все время живу в казахстане,раньше был русский шовиниз, сейчас процветает казахский национализм, одно другого не лучше, но вопрос с казахским языком сложный, казахи за 70 лет выучили русский язык,говорят -почеиу вы не выучили казахский, а потому,что ситуации были разнве,русский учили в школе,институте и на предприятиях и везде был русский, а нам в школе с 5 по 10 клпсс преподавали английский, а казахского языка не было,поэтому я говорю по английски,а по казахски нет
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larisa
11 Августа 2021, 11:22
как всегда интересно
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