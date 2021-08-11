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татьяна

я с 1956 года все время живу в казахстане,раньше был русский шовиниз, сейчас процветает казахский национализм, одно другого не лучше, но вопрос с казахским языком сложный, казахи за 70 лет выучили русский язык,говорят -почеиу вы не выучили казахский, а потому,что ситуации были разнве,русский учили в школе,институте и на предприятиях и везде был русский, а нам в школе с 5 по 10 клпсс преподавали английский, а казахского языка не было,поэтому я говорю по английски,а по казахски нет