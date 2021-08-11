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Утренний разворот. Баблоян и Курников. Николай Платошкин. Артём Шрайбман 11.08.2021

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Утренний разворот 11.08.2021. Баблоян и Курников. Николай Платошкин. Артём Шрайбман
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Утренний разворот - Баблоян и Курников. Николай Платошкин. Артём Шрайбман (11 Августа 2021)

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Опубликовано: 11 Августа 2021

Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев

В эфире Ирина Баблоян и Максим Курников. 

Спикеры и гости эфира:

 - Ольга Пицунова, эколог

 - Алексей Кузнецов, историк, журналист «Эха Москвы»

 - Владимир Левченко, экономический обозреватель «Эха Москвы»

 - Ольга Гулина, директор института миграционной политики, Берлин.

 - Николай Платошкин, историк, лидер общественного движения «За новый социализм»

 - Артём Шрайбман, политический обозреватель

 

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