Утренний разворот - Баблоян и Курников. Николай Платошкин. Артём Шрайбман (11 Августа 2021)
Опубликовано: 11 Августа 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
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В эфире Ирина Баблоян и Максим Курников.
Спикеры и гости эфира:
- Ольга Пицунова, эколог
- Алексей Кузнецов, историк, журналист «Эха Москвы»
- Владимир Левченко, экономический обозреватель «Эха Москвы»
- Ольга Гулина, директор института миграционной политики, Берлин.
- Николай Платошкин, историк, лидер общественного движения «За новый социализм»
- Артём Шрайбман, политический обозреватель
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