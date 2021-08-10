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Открытый эфир. Судейство на Олимпиаде и проклятья за объятья 10.08.2021

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Открытый эфир 10.08.2021. Судейство на Олимпиаде и проклятья за объятья
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Открытый эфир - Судейство на Олимпиаде и проклятья за объятья (10 Августа 2021)

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Опубликовано: 11 Августа 2021

Ведущие: Надана Фридрихсон, Алексей Гудошников

- «Трудность тела». Украинская судья международной категории Лидия Виноградная объяснила, почему олимпийское золото в художественной гимнастике досталось спортсменке из Израиля.

 

- Проклятья за объятья. Почему после совместного фото с российской прыгуньей Марией Ласицкене, завоевавшей золото на Олимпиаде в Токио, украинская националистка Ирина Фарион назвала легкоатлетку Ярославу Могучих «биомусором»?

 

- Остановить Северный поток-2? Зачем кандидат в канцлеры ФРГ Армин Лашет угрожает России новыми санкциями из-за Украины, оставшейся не у дел?

 

- Чемодан-вокзал-Россия? Владимир Зеленский предложил жителям Донбасса, которым претит политика Киева, уезжать с Украины.

 

- «Наука поджидать». Какие задачи стоят перед военными на учениях России,  Узбекистана и Таджикистана на таджикско-афганской границе. Что означает спешное укрепление границы с Афганистаном?

 

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