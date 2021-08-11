Одним и тем же всю обозримую историю заканчивается прислуживание англосаксам: их лакеи несут убытки, получая взамен лишь одобрительное похлопывание по плечу. Сейчас в описанную ситуацию отважно вляпалась незалежная Литва, из столицы которой отозван посол Китая. Таким стал ответ Пекина на открытие в Вильнюсе дипломатического представительства Тайваня

Смотрите онлайн Политическая Россия Литва доприслуживалась: Китай отозвал посла из Вильнюса (11 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.