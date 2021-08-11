Под каким предлогом российскую вакцину не пускают на западный рынок? Сколько на этих препонах заработали конкуренты? Почему либеральный запад развернул охоту на непривитых? На одобрение европейского регулятора Спутник V был представлен еще в марте, но с тех пор тишина. Причину задержки на прошлой неделе объяснил глава Еврокомиссии.

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