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Место встречи. Уже не смешно 11.08.2021

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Место встречи 11.08.2021. Уже не смешно
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Место встречи - Уже не смешно (11 Августа 2021)

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Место встречи
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Опубликовано: 11 Августа 2021

Ведущие: Андрей Норкин

Под каким предлогом российскую вакцину не пускают на западный рынок? Сколько на этих препонах заработали конкуренты? Почему либеральный запад развернул охоту на непривитых? На одобрение европейского регулятора Спутник V был представлен еще в марте, но с тех пор тишина. Причину задержки на прошлой неделе объяснил глава Еврокомиссии.

 

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