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Дождь. Беларусь: интервью Сапеги, приговор Кудину. Выборы в Госдуму: вернут ли трансляции? Протесты в Литве 11.08.2021

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Телеканал Дождь 11.08.2021. Беларусь: интервью Сапеги, приговор Кудину. Выборы в Госдуму: вернут ли трансляции? Протесты в Литве
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Телеканал Дождь - Беларусь: интервью Сапеги, приговор Кудину. Выборы в Госдуму: вернут ли трансляции? Протесты в Литве (11 Августа 2021)

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Опубликовано: 11 Августа 2021

Россиянка Софья Сапега, задержанная вместе с бывшим главным редактором NEXTA Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета Ryanair в Минске дала интервью в эфире телеканала «Беларусь 1». В нем она рассказала, что не считает, что к посадке причастны спецслужбы Беларуси. 

 

В Беларуси приговорили к 2,5 годам колонии бойца Кудина, которого Россия выдала вопреки запрету ЕСПЧ. Его признали виновным в сопротивлении милиции с применением насилия (часть 2 статьи 363 УК).

 

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