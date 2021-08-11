Как белорусы бегут от режима Лукашенко и на что надеются. Фильм Маши Борзуновой

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Россиянка Софья Сапега, задержанная вместе с бывшим главным редактором NEXTA Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета Ryanair в Минске дала интервью в эфире телеканала «Беларусь 1». В нем она рассказала, что не считает, что к посадке причастны спецслужбы Беларуси.

В Беларуси приговорили к 2,5 годам колонии бойца Кудина, которого Россия выдала вопреки запрету ЕСПЧ. Его признали виновным в сопротивлении милиции с применением насилия (часть 2 статьи 363 УК).

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