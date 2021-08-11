Беспорядки в Вильнюсе, в Литве прошел крупнейший митинг из-за ковид-ограничений и действий правительства в вопросе с мигрантами. Мигранты атакуют, Латвия ввела режим ЧС на границе в Беларусью, почему и тут ищут русский след? Передел Афганистана, по данным источника из Евросоюза, Талибан взял под контроль уже 65 процентов территории, каких ожидать последствий?

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