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Время покажет 11.08.2021

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Время покажет 11.08.2021
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Время покажет (11 Августа 2021)

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Опубликовано: 11 Августа 2021

Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев

Беспорядки в Вильнюсе, в Литве прошел крупнейший митинг из-за ковид-ограничений и действий правительства в вопросе с мигрантами. Мигранты атакуют, Латвия ввела режим ЧС на границе в Беларусью, почему и тут ищут русский след? Передел Афганистана, по данным источника из Евросоюза, Талибан взял под контроль уже 65 процентов территории, каких ожидать последствий?

 

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Комментариев: 2
Алексей
11 Августа 2021, 16:42
Когда Вадим прекратит сбивать передачу ?
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Алексей
11 Августа 2021, 17:22
Теперь Андрей появился. Один крик. Ведущие наведут порядок в студии?
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