Николай Стариков - Лукашенко: ответы на вопросы и «Крымская платформа» (11 Августа 2021)
Опубликовано: 11 Августа 2021
Ведущие: Николай Стариков
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В новом интервью на ресурсе «Украина.РУ» объяснил, почему Лукашенко не спешит строить Союзное Государство и признавать Крым. Также рассказал, как Россия должна реагировать на ущемление прав русскоязычных за рубежом.
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