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Между тем. Афганская ловушка 10.08.2021

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Между тем с Наталией Метлиной 10.08.2021. Афганская ловушка
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Между тем с Наталией Метлиной - Афганская ловушка (10 Августа 2021)

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Опубликовано: 11 Августа 2021

Ведущие: Наталья Метлина

Сразу после начала вывода американских войск гражданская война в Афганистане вспыхнула с той же силой, что и в девяностые. Ситуация скатывается в  хаос. Боевики движения «Талибан» (запрещенная на территории РФ террористическая организация) атакуют по всей стране. Как сообщают информационные агентства, за последние дни исламисты захватили уже три региональные столицы. А по некоторым данным – пять!

 

Правительство в Кабуле может пасть в ближайшие месяцы – так считают американцы. Но что будет означать приход талибов для России и ее юго-восточных соседей? Нет ли здесь чьих-то намерений запалить от Афганистана всю Центральную Азию? В студии программы «Между тем» - экс-советник Министерства госбезопасности Афганистана, ведущий научный сотрудник Института демографии, миграции и регионального развития Василий Кравцов, а по видеосвязи - руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке Евгений Поддубный.

 

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