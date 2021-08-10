Сразу после начала вывода американских войск гражданская война в Афганистане вспыхнула с той же силой, что и в девяностые. Ситуация скатывается в хаос. Боевики движения «Талибан» (запрещенная на территории РФ террористическая организация) атакуют по всей стране. Как сообщают информационные агентства, за последние дни исламисты захватили уже три региональные столицы. А по некоторым данным – пять!

Правительство в Кабуле может пасть в ближайшие месяцы – так считают американцы. Но что будет означать приход талибов для России и ее юго-восточных соседей? Нет ли здесь чьих-то намерений запалить от Афганистана всю Центральную Азию? В студии программы «Между тем» - экс-советник Министерства госбезопасности Афганистана, ведущий научный сотрудник Института демографии, миграции и регионального развития Василий Кравцов, а по видеосвязи - руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке Евгений Поддубный.

Смотрите онлайн Между тем с Наталией Метлиной Афганская ловушка (10 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.