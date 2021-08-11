Политическая Россия - «Успехи» зелёных борцов: цены на газ будут только расти (11 Августа 2021)
Опубликовано: 11 Августа 2021
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Анна Сочина с обзором интересных событий последних дней. Сегодня в выпуске:
- Глава Госдепа США обвинил Россию и Китай в том, что они портят имидж Америки
- Цены на газ бьют рекорды и по прогнозам будут расти все ближайшие годы
- И Лукашенко провёл пресс-конференцию, где заявил об отказе от идеи Союзного государства
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