Хитрый план ЕС по разгрому Газпрома превратился в победу Русских в Европе (Роман Романов)

Анна Сочина с обзором интересных событий последних дней. Сегодня в выпуске:

- Глава Госдепа США обвинил Россию и Китай в том, что они портят имидж Америки

- Цены на газ бьют рекорды и по прогнозам будут расти все ближайшие годы

- И Лукашенко провёл пресс-конференцию, где заявил об отказе от идеи Союзного государства

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