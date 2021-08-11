Разложение общества - главная угроза. Засудить - не значит победить. Наши с Борисом Якеменко

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«Он неудачник, а виноваты русские»: Жириновский жестко ответил на обвинения экс-посла Азербайджана

Владимир Соловьев обсудил с вице-спикером Госдумы Петром Толстым атаки на русских в СНГ, миграционную политику России и идею развития нашей страны.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE «Нам плюют в протянутую руку! Где пределы?» Как прекратить атаки на русских в СНГ (11 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.