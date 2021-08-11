Соловьёв LIVE - «Нам плюют в протянутую руку! Где пределы?» Как прекратить атаки на русских в СНГ (11 Августа 2021)
Опубликовано: 11 Августа 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
«Он неудачник, а виноваты русские»: Жириновский жестко ответил на обвинения экс-посла Азербайджана
СРОЧНО. Лукашенко и Крым. Русских травят в Средней Азии. Афёра века от Волкова. Михеев говорит
Разложение общества - главная угроза. Засудить - не значит победить. Наши с Борисом Якеменко
Еще
Владимир Соловьев обсудил с вице-спикером Госдумы Петром Толстым атаки на русских в СНГ, миграционную политику России и идею развития нашей страны.
Смотрите онлайн Соловьёв LIVE «Нам плюют в протянутую руку! Где пределы?» Как прекратить атаки на русских в СНГ (11 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.