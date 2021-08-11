Константин Сёмин - Йота-вирус. Враг внутри. Гагарин на свалке. Галопом по Европам (11 Августа 2021)
Опубликовано: 11 Августа 2021
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В этом выпуске:
- Меры правительства по обузданию цен на бензин экономят гражданам по 15 рублей с каждого литра;
- В России снова начало расти зарплатное неравенство;
- Ставка по ипотеке в ближайшие месяцы может вырасти до 9 процентов;
- Кондитеры начали менять рецепты, чтобы сохранить приемлемые цены;
- Льготных кредитов на электромобили не будет;
- В Германии встали поезда. Профсоюз машинистов объявил двухдневную забастовку;
- Латвия ввела режим ЧС на границе с Беларусью, он продлится до 10 ноября;
- Талибы контролируют границы Афганистана с Узбекистаном и Таджикистаном;
- Пентагон грозит новыми санкциями России и Китаю за сотрудничество с Ираном;
- Ирану не досталось Спутника-V;
- В Штатах предупреждают о новом штамме коронавируса – «Йота»;
- Россия тонет в грязной воде и может лишиться источников минеральной;
- В Новороссийске разлив нефти оказался в сотни тысяч раз больше, чем заявляли владельцы аварийного терминала;
- Шойгу уверен: враг России – внутри страны;
- На Сахалине отправили на свалку памятник Гагарину
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