В этом выпуске:

- Меры правительства по обузданию цен на бензин экономят гражданам по 15 рублей с каждого литра;

- В России снова начало расти зарплатное неравенство;

- Ставка по ипотеке в ближайшие месяцы может вырасти до 9 процентов;

- Кондитеры начали менять рецепты, чтобы сохранить приемлемые цены;

- Льготных кредитов на электромобили не будет;

- В Германии встали поезда. Профсоюз машинистов объявил двухдневную забастовку;

- Латвия ввела режим ЧС на границе с Беларусью, он продлится до 10 ноября;

- Талибы контролируют границы Афганистана с Узбекистаном и Таджикистаном;

- Пентагон грозит новыми санкциями России и Китаю за сотрудничество с Ираном;

- Ирану не досталось Спутника-V;

- В Штатах предупреждают о новом штамме коронавируса – «Йота»;

- Россия тонет в грязной воде и может лишиться источников минеральной;

- В Новороссийске разлив нефти оказался в сотни тысяч раз больше, чем заявляли владельцы аварийного терминала;

- Шойгу уверен: враг России – внутри страны;

- На Сахалине отправили на свалку памятник Гагарину

Смотрите онлайн Константин Сёмин Йота-вирус. Враг внутри. Гагарин на свалке. Галопом по Европам (11 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.