Важное. Лукашенко об Украине. Зеленский готовится к США. Скандал на Олимпиаде

Обсуждаемые темы:

- Резников выступил за размещение американских подразделений ПВО в Украине. Какие это будет иметь последствия для Украины?

- Количество стран-участниц саммита "Крымской платформы" возросло до 37 – Кулеба. Будет ли участвовать Меркель?

- Дрифт на Софийской площади

- Цены на электроэнергию

- Подготовка ко Дню Независимости

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