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НАШ. Важное. Военная база НАТО в Украине? Кто будет в "Крымской платформе" 11.08.2021

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НАШ 11.08.2021. Важное. Военная база НАТО в Украине? Кто будет в "Крымской платформе"
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НАШ - Важное. Военная база НАТО в Украине? Кто будет в "Крымской платформе" (11 Августа 2021)

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Опубликовано: 11 Августа 2021

Обсуждаемые темы:
- Резников выступил за размещение американских подразделений ПВО в Украине. Какие это будет иметь последствия для Украины?
- Количество стран-участниц саммита "Крымской платформы" возросло до 37 – Кулеба. Будет ли участвовать Меркель?
- Дрифт на Софийской площади
- Цены на электроэнергию
- Подготовка ко Дню Независимости

 

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