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Дождь. Новое обвинение против Навального. Якутия горит. Юнемана снимают с выборов 11.08.2021

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Телеканал Дождь 11.08.2021. Новое обвинение против Навального. Якутия горит. Юнемана снимают с выборов
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Телеканал Дождь - Новое обвинение против Навального. Якутия горит. Юнемана снимают с выборов (11 Августа 2021)

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Опубликовано: 11 Августа 2021

Следственный комитет предъявил обвинение политику Алексею Навальному в создании организации, посягающей на личность и права граждан. 

 

Дым от лесных пожаров в Якутии накрыл 11 регионов. Количество населенных пунктов в Красноярском крае, задымленных из-за пожаров, выросло с 869 до 944, сообщает ГУ МЧС. В Иркутской области число задымленных поселений увеличилось с 539 до 713, а в Бурятии от дыма страдает Улан-Удэ и еще около пяти районов региона. 

 

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