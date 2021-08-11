Дело против соратников Навального. Санкции США против Минска. Пограничный конфликт Литвы и Беларуси

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Следственный комитет предъявил обвинение политику Алексею Навальному в создании организации, посягающей на личность и права граждан.

Дым от лесных пожаров в Якутии накрыл 11 регионов. Количество населенных пунктов в Красноярском крае, задымленных из-за пожаров, выросло с 869 до 944, сообщает ГУ МЧС. В Иркутской области число задымленных поселений увеличилось с 539 до 713, а в Бурятии от дыма страдает Улан-Удэ и еще около пяти районов региона.

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