Звезда LIVE. Что у вас с головой 24.06.2021

Авторский стрим ведущей программы «Между тем» на телеканале Звезда Наталии Метлиной. В прямом эфире в 21:00 тему предстоящего всероссийского голосования обсудим с профессором политологии Андреем Коробковым (США) и политическим обозревателем радиостанции «Говорит Москва» Александром Асафовым. К разговору присоединятся Артём Костырко и Валерий Головченко.

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