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Звезда LIVE. ВЫБОРЫ В ГОСДУМУ — ГОЛОСУЕТ ЗАПАД? 11.08.2021

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Звезда LIVE 11.08.2021. ВЫБОРЫ В ГОСДУМУ — ГОЛОСУЕТ ЗАПАД?
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Звезда LIVE - ВЫБОРЫ В ГОСДУМУ — ГОЛОСУЕТ ЗАПАД? (11 Августа 2021)

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Опубликовано: 11 Августа 2021

Авторский стрим ведущей программы «Между тем» на телеканале Звезда Наталии Метлиной. В прямом эфире в 21:00 тему предстоящего всероссийского голосования обсудим с профессором политологии Андреем Коробковым (США) и политическим обозревателем радиостанции «Говорит Москва» Александром Асафовым. К разговору присоединятся Артём Костырко и Валерий Головченко.

 

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