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«Лабиринт Карнаухова» в эфире! В студии — Сергей Карнаухов.

- Кольцо русофобии вокруг России

- Обострение в странах СНГ

- Литовский майдан

Поговорим об этом в нашем стриме с экспертами.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Кольцо русофобии вокруг России. Обострение в странах СНГ. Литовский майдан. Лабиринт Карнаухова (11 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.