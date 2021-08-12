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Дождь. «Стабильная» смертность от ковида в России. Глобальное потепление. Сергей Пархоменко 12.08.2021

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Телеканал Дождь 12.08.2021. «Стабильная» смертность от ковида в России. Глобальное потепление. Сергей Пархоменко
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Телеканал Дождь - «Стабильная» смертность от ковида в России. Глобальное потепление. Сергей Пархоменко (12 Августа 2021)

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Опубликовано: 12 Августа 2021

Новости приходят и ночью, и ранним утром, пока вы еще спите. Чтобы вы ничего не пропустили, Дождь теперь пойдет и утром. В курс дела вас введут наши журналисты и приглашенные ведущие, которых, казалось бы, сложно представить себе в роли телевизионщиков. Смотрите включения корреспондентов, гостей эфира, дискуссии, анонсы дня грядущего и итоги дня ушедшего каждый день по будням с 8 до 11 утра — это будет «Утро на Дожде».

 

Смотрите онлайн Телеканал Дождь «Стабильная» смертность от ковида в России. Глобальное потепление. Сергей Пархоменко (12 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

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