Утренний разворот - Баблоян и Курников. Мельконьянц. Власов. Орехъ. Соловей (12 Августа 2021)
Опубликовано: 12 Августа 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
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В эфире Ирина Баблоян и Максим Курников.
Спикеры и гости эфира:
Григорий Мельконьянц, сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос»
Алексей Кузнецов, историк, журналист «Эха Москвы»
«Эхономика»
Владимир Левченко, экономический обозреватель «Эха Москвы»
Василий (Виктрович) Власов, доктор медицинских наук, профессор НИУ ВШЭ
Антон Орех, обозреватель «Эха Москвы»
Валерий (Дмитриевич) Соловей, политолог
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