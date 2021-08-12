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Николай Стариков. Александр Колпакиди о мифах вокруг внешней разведки накануне ВОВ 12.08.2021

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Николай Стариков 12.08.2021. Александр Колпакиди о мифах вокруг внешней разведки накануне ВОВ
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Николай Стариков - Александр Колпакиди о мифах вокруг внешней разведки накануне ВОВ (12 Августа 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 12 Августа 2021

Ведущие: Николай Стариков

Гостем очередного выпуска программы «По-СтАриковски» стал российский историк спецслужб, писатель, журналист и редактор Александр Иванович Колпакиди.

 

За его плечами более 20 книг о спецслужбах нашей страны — от Российской империи до сегодняшней России. Сколько мифов и по сей день существует вокруг этих таинственных, но бесспорно необходимых для государства структур? И мифы ли это? В новом выпуске гость даст ответы на самые главные вопросы об отечественных спецслужбах, а также расскажет о незаслуженно забытых разведчиках.

 

Узнаем, что происходило с внешней разведкой СССР в 1937-1938 годах и была ли она виновата в том, что нападение Германии застало Советский Союз врасплох. Колпакиди поведает, как советские войска накрыли операцию «Цитадель» в 1943 году и была ли у Сталина возможность обменять Рихарда Зорге.

 

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