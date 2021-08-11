Открытый эфир. Борьба с COVID в России и британская провокация в Крыму 25.06.2021

Открытый эфир. Скандалы на ОИ в Токио и мутации COVID 09.08.2021

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- Сфера интересов - весь мир. Стартовали крупнейшие военно-морские учения США. Весь флот при поддержке авиации, конвертопланов и специальных водолазов-диверсантов.

- Жанр кризиса. Почему американские консервативные издания все чаще пишут о новой великой депрессии - пострашнее пережитой в 30-ых годах 20 века?

- Оружие судного дна. Почему на Украине все чаще призывают к созданию ядерного оружия? И кто возмущается, что страна совершила ошибку, отказавшись от этого арсенала 30 лет назад?

- Очумелые ручки. Какие силы подталкивают Киев собрать грязную ядерную бомбу? Зачем американская компания Westinghouse предоставила разрешение Украине использовать технологию производства ядерного топлива при условии строительства здесь завода до 2022 года?

- Секрет на миллион штаммов. Почему китайское издание Global Times China утверждает, что Вашингтон намеренно скрыл данные о первых случаях заражения коронавирусом в США? За сколько месяцев до вспышки в Ухане в штатах уже фиксировали неизвестную опасную заразу?

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