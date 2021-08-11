Как только что назначенный спецпосланник США собирается управлять российским газопроводом? Почему Байден выбрал на эту должность человека с репутацией непримиримого противника «Северного потока - 2»? Кто такой Амос Хохштейн, и что он делал три года в украинском «Нафтогазе»? Каких практических шагов ждать от Хохштейна в ближайшее время? Что будет, если Европа останется без российского газа? И чьи интересы важнее для США - Германии или Украины?

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