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Между тем. США: дави на газ 11.08.2021

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Между тем с Наталией Метлиной 11.08.2021. США: дави на газ
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Между тем с Наталией Метлиной - США: дави на газ (11 Августа 2021)

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Опубликовано: 12 Августа 2021

Ведущие: Наталья Метлина

Как только что назначенный спецпосланник США собирается управлять российским газопроводом? Почему Байден выбрал на эту должность человека с репутацией непримиримого противника «Северного потока - 2»? Кто такой Амос Хохштейн, и что он делал три года в украинском «Нафтогазе»? Каких практических шагов ждать от Хохштейна в ближайшее время? Что будет, если Европа останется без российского газа? И чьи интересы важнее для США - Германии или Украины?

 

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