Соловьёв LIVE - «Хотите, чтобы это началось в России?»: Михеев придумал, как пресечь травлю русских в Средней Азии (12 Августа 2021)
Опубликовано: 12 Августа 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Сергей Михеев рассказал о трех главных факторах, из-за которых травят русских в Киргизии и Казахстане.
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