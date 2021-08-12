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Соловьёв LIVE. «Хотите, чтобы это началось в России?»: Михеев придумал, как пресечь травлю русских в Средней Азии 12.08.2021

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Соловьёв LIVE 12.08.2021. «Хотите, чтобы это началось в России?»: Михеев придумал, как пресечь травлю русских в Средней Азии
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Соловьёв LIVE - «Хотите, чтобы это началось в России?»: Михеев придумал, как пресечь травлю русских в Средней Азии (12 Августа 2021)

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Опубликовано: 12 Августа 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Сергей Михеев рассказал о трех главных факторах, из-за которых травят русских в Киргизии и Казахстане. 

 

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