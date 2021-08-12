«Он неудачник, а виноваты русские»: Жириновский жестко ответил на обвинения экс-посла Азербайджана

«Нам плюют в протянутую руку! Где пределы?» Как прекратить атаки на русских в СНГ

Кольцо русофобии вокруг России. Обострение в странах СНГ. Литовский майдан. Лабиринт Карнаухова

Сергей Михеев рассказал о трех главных факторах, из-за которых травят русских в Киргизии и Казахстане.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE «Хотите, чтобы это началось в России?»: Михеев придумал, как пресечь травлю русских в Средней Азии (12 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.