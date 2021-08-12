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Дождь. Крушение вертолета на Камчатке. Литвинович против Лаврова. Болезнь отца Жданова в СИЗО 12.08.2021

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Телеканал Дождь 12.08.2021. Крушение вертолета на Камчатке. Литвинович против Лаврова. Болезнь отца Жданова в СИЗО
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Телеканал Дождь - Крушение вертолета на Камчатке. Литвинович против Лаврова. Болезнь отца Жданова в СИЗО (12 Августа 2021)

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Опубликовано: 12 Августа 2021

На Камчатке вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» с 13 туристами из Москвы и Санкт-Петербурга и тремя членами экипажа упал в Курильское озеро, сообщает региональное управление МЧС.

 

Как рассказал соратник Алексея Навального Иван Жданов, у его 66-летнего отца Юрия Жданова, который находится в СИЗО-1 Архангельска, поднялась высокая температура, и состояние его ухудшается. "На прошлой неделе его перевели в 12-местную камеру, а СИЗО закрыли на карантин. В этой 12-местной камере один человек уже болел, у которого была уже температура. И к концу недели, в пятницу у отца, он мне писал письма, ночью поднялась температура до 39. Он пытался достучаться до медсестры, но никто не приходил, дали одну таблетку парацетамола, он чувствует себя плохо, говорит, что вставать не может", - делится Иван Жданов.

 

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