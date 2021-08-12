Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

НАШ. Марафон. Меркель приедет на "Крымскую платформу"? Снижение тарифов "по-украински" 12.08.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. НАШ
НАШ 12.08.2021. Марафон. Меркель приедет на "Крымскую платформу"? Снижение тарифов "по-украински"
12.08.2021 11.08.2021 11.08.2021 11.08.2021 10.08.2021 10.08.2021 09.08.2021 06.08.2021 06.08.2021 05.08.2021
Еще

НАШ - Марафон. Меркель приедет на "Крымскую платформу"? Снижение тарифов "по-украински" (12 Августа 2021)

16 просмотров
1
0
Поделиться
НАШ
НАШ
Подписаться

Опубликовано: 12 Августа 2021

Обсуждаемые темы:
- Марафон дня: День молодежи. безработные
- Тарифы. «Снижение по-украински»
- ПВО от США в Украине
- «Крымская платформа». Будет ли участие Меркель?
- Празднование Дня Независимости
- Рейтинги власти и оппозиции. Социология
- Олимпийский скандал с Ярославой сваи магучие

 

Смотрите онлайн НАШ Марафон. Меркель приедет на "Крымскую платформу"? Снижение тарифов "по-украински" (12 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

Особое мнение. Виктор Шендерович 12.08.2021Перший Незалежний. Ток-шоу "Голос народа" 12.08.2021Соловьёв LIVE. «Надо отвечать очень жестко». Почему мы терпим русофобию в странах СНГ, и какой должен быть ответ 12.08.2021Политическая Россия. Зачем Шойгу предложил перенести столицу в Сибирь 12.08.2021Время покажет 12.08.2021Место встречи. Становится жарко 12.08.2021Анатолий Шарий. Извинись за медаль перед жлобьем 12.08.2021Перший Незалежний. LIVE ШОУ. Якубин, Годный, Бодров, Одарченко 12.08.2021НАШ. Марафон. Меркель приедет на "Крымскую платформу"? Снижение тарифов "по-украински" 12.08.2021Персонально ваш. Елена Лукьянова 12.08.2021Дождь. Крушение вертолета на Камчатке. Литвинович против Лаврова. Болезнь отца Жданова в СИЗО 12.08.2021От трёх до пяти 12.08.2021Армен Гаспарян. Осмысление Протасевича, Кремень нашел угрозу, Баку молчит, казахский националист обижается 12.08.2021Анатолий Шарий. Посадить всех за дрифт в цетре Киева 12.08.2021Политическая Россия. Хамство и «колхоз-стайл» Лукашенко: как долго будут терпеть «крепостные»? (Богдан Безпалько) 12.08.2021

Все ток-шоу