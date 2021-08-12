Место встречи - Становится жарко (12 Августа 2021)
Опубликовано: 12 Августа 2021
Ведущие: Андрей Норкин
Еще
Юг заливает, а Сибирь горит, почему природные катаклизмы становятся частью нашей жизни? Какие погодные сюрпризы несет миру глобальное потепление? Как Россия готовится к стремительным изменениям окружающей среды? Накануне под воду ушла Вологда, сильный ливень превратил центральные улицы в бурные реки, из которых пытались выбраться люди и машины.
Смотрите онлайн Место встречи Становится жарко (12 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.