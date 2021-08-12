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Место встречи. Становится жарко 12.08.2021

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Место встречи 12.08.2021. Становится жарко
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Место встречи - Становится жарко (12 Августа 2021)

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Опубликовано: 12 Августа 2021

Ведущие: Андрей Норкин

Юг заливает, а Сибирь горит, почему природные катаклизмы становятся частью нашей жизни? Какие погодные сюрпризы несет миру глобальное потепление? Как Россия готовится к стремительным изменениям окружающей среды? Накануне под воду ушла Вологда, сильный ливень превратил центральные улицы в бурные реки, из которых пытались выбраться люди и машины.

 

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