Безумное лето, дождь в Москве льет уже почти сутки, этот четверг стал самым дождливым днем с начала столетия, дожди и град в Крыму, ливни накрывают Бурятию и Новосибирск, а в большинстве стран мира полыхают лесные пожары. В пламени юг Италии, Африка, Южная Америка, в Калифорнии полностью выгорел город, а в Турции пожары утихли, но начались наводнения.

Смотрите онлайн Время покажет (12 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.