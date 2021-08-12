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Много шума в медийном пространстве наделали слова министра обороны России о необходимости переноса столицы в Сибирь. Признанные иностранными агентами СМИ начали тщательно, напоказ хехекать над словами Сергея Шойгу. Объявив их «маниловщиной» и размахивая отсылками к Остапу Бендеру и Нью-Васюкам. Хотя сама биография российского министра как бы намекает, что предложения чисто ради пиара – не в стиле Шойгу

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