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Политическая Россия. Зачем Шойгу предложил перенести столицу в Сибирь 12.08.2021

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Политическая Россия 12.08.2021. Зачем Шойгу предложил перенести столицу в Сибирь
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Политическая Россия - Зачем Шойгу предложил перенести столицу в Сибирь (12 Августа 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 12 Августа 2021

Много шума в медийном пространстве наделали слова министра обороны России о необходимости переноса столицы в Сибирь. Признанные иностранными агентами СМИ начали тщательно, напоказ хехекать над словами Сергея Шойгу. Объявив их «маниловщиной» и размахивая отсылками к Остапу Бендеру и Нью-Васюкам. Хотя сама биография российского министра как бы намекает, что предложения чисто ради пиара – не в стиле Шойгу

 

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