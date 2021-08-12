«Нам плюют в протянутую руку! Где пределы?» Как прекратить атаки на русских в СНГ

«Хотите, чтобы это началось в России?»: Михеев придумал, как пресечь травлю русских в Средней Азии

«Доходы стран Центральной Азии во многом зависят от мигрантов, которые работают в России. Например Киргизии, где в детском лагере избивали ребёнка только за то, что он русский. Уголовное дело закрыли. Можно намекнуть людям, сколько миллионов они потеряют, если будут так себя вести. Это позиция сильного государства»: Армен Гаспарян - о русофобии в странах СНГ

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE «Надо отвечать очень жестко». Почему мы терпим русофобию в странах СНГ, и какой должен быть ответ (12 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.