«Нам плюют в протянутую руку! Где пределы?» Как прекратить атаки на русских в СНГ

Кольцо русофобии вокруг России. Обострение в странах СНГ. Литовский майдан. Лабиринт Карнаухова

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«Надо отвечать очень жестко». Почему мы терпим русофобию в странах СНГ, и какой должен быть ответ

АРМАГЕДДОНЫЧ заступает на смену!

Целый час мыслей от Евгения Сатановского. Продолжаем говорить об Оттоманской Порте - турецкой империи с 1299 года до наших дней.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Оттоманская Порта. Турецкая империя с 1299 года до наших дней. АРМАГЕДДОНЫЧ (12 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.