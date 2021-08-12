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НАШ. Важное. Угрозы Кремля за "Крымскую платформу". Военные базы США в Украине 12.08.2021

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НАШ 12.08.2021. Важное. Угрозы Кремля за "Крымскую платформу". Военные базы США в Украине
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НАШ - Важное. Угрозы Кремля за "Крымскую платформу". Военные базы США в Украине (12 Августа 2021)

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Опубликовано: 12 Августа 2021

Обсуждаемые темы:
- День молодежи. Как оставить молодое поколение в Украине? Старение нации. «Утечка мозгов».
- Резников выступил за размещение американских подразделений ПВО в Украине. Какие это будет иметь последствия для Украины?
- Цены на электроэнергию
- Подготовка ко Дню независимости

 

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