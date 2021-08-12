Важное. Военная база НАТО в Украине? Кто будет в "Крымской платформе"

Обсуждаемые темы:

- День молодежи. Как оставить молодое поколение в Украине? Старение нации. «Утечка мозгов».

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- Цены на электроэнергию

- Подготовка ко Дню независимости

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