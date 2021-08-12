В этом выпуске:

- На камчатке разбился туристический вертолёт – из 16 человек спастись смогли 9;

- Российская экономика заканчивает восстанавливаться, заключили эксперты из Вышки;

- Депутат из Марий Эл Кожанов верит: власть – от бога;

- Бизнесмен Ковалёв не смог променять ФиксПрайс на думское кресло;

- В РПЦ предложили создать должность уполномоченного при президенте по правам русских;

- Крупнейшие аптечные сети страны нарастили прибыль на 17 процентов по сравнению с прошлым годом;

- В Москве задержан ещё один учёный, связанный с гиперзвуком;

- Чехия оказалась крупнейшим импортёром российской военной продукции;

- Россия будет дружить с Молдавией, заявил Козак по итогам встречи с молдавским президентом Санду;

- Афганское правительство предложило талибам участие в управлении страной в обмен на прекращение насилия;

- Вакцинацию всего мира можно было бы оплатить разовым сбором сверхдоходов миллиардеров.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Поклонись власти! Защитники русских. Всемирная вакцинация. Галопом по Европам (12 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.