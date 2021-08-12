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Константин Сёмин. Поклонись власти! Защитники русских. Всемирная вакцинация. Галопом по Европам 12.08.2021

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Константин Сёмин 12.08.2021. Поклонись власти! Защитники русских. Всемирная вакцинация. Галопом по Европам
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Константин Сёмин - Поклонись власти! Защитники русских. Всемирная вакцинация. Галопом по Европам (12 Августа 2021)

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Константин Сёмин
Константин Сёмин
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Опубликовано: 12 Августа 2021

В этом выпуске:
- На камчатке разбился туристический вертолёт – из 16 человек спастись смогли 9;
- Российская экономика заканчивает восстанавливаться, заключили эксперты из Вышки;
- Депутат из Марий Эл Кожанов верит: власть – от бога;
- Бизнесмен Ковалёв не смог променять ФиксПрайс на думское кресло;
- В РПЦ предложили создать должность уполномоченного при президенте по правам русских;
- Крупнейшие аптечные сети страны нарастили прибыль на 17 процентов по сравнению с прошлым годом;
- В Москве задержан ещё один учёный, связанный с гиперзвуком;
- Чехия оказалась крупнейшим импортёром российской военной продукции;
- Россия будет дружить с Молдавией, заявил Козак по итогам встречи с молдавским президентом Санду;
- Афганское правительство предложило талибам участие в управлении страной в обмен на прекращение насилия;
- Вакцинацию всего мира можно было бы оплатить разовым сбором сверхдоходов миллиардеров.

 

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