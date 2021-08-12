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Дождь. Суровые приговоры экс-активистам «Открытой России». Ляскин о санитарном деле. Новое дело о госизмене 12.08.2021

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Телеканал Дождь 12.08.2021. Суровые приговоры экс-активистам «Открытой России». Ляскин о санитарном деле. Новое дело о госизмене
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Телеканал Дождь - Суровые приговоры экс-активистам «Открытой России». Ляскин о санитарном деле. Новое дело о госизмене (12 Августа 2021)

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Опубликовано: 12 Августа 2021

Псковский районный суд приговорил к 10,5 годам колонии бывшую главу местного отделения «Открытой России» Лию Милушкину по делу о сбыте наркотиков, сообщает «Псковская губерния». Ее мужа Артема Милушкина приговорили к 11 годам колонии.

 

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