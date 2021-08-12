Беларусь: интервью Сапеги, приговор Кудину. Выборы в Госдуму: вернут ли трансляции? Протесты в Литве

Новое обвинение против Навального. Якутия горит. Юнемана снимают с выборов

«Стабильная» смертность от ковида в России. Глобальное потепление. Сергей Пархоменко

Крушение вертолета на Камчатке. Литвинович против Лаврова. Болезнь отца Жданова в СИЗО

Псковский районный суд приговорил к 10,5 годам колонии бывшую главу местного отделения «Открытой России» Лию Милушкину по делу о сбыте наркотиков, сообщает «Псковская губерния». Ее мужа Артема Милушкина приговорили к 11 годам колонии.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Суровые приговоры экс-активистам «Открытой России». Ляскин о санитарном деле. Новое дело о госизмене (12 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.