Телеканал Дождь - Суровые приговоры экс-активистам «Открытой России». Ляскин о санитарном деле. Новое дело о госизмене (12 Августа 2021)
Опубликовано: 12 Августа 2021
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Псковский районный суд приговорил к 10,5 годам колонии бывшую главу местного отделения «Открытой России» Лию Милушкину по делу о сбыте наркотиков, сообщает «Псковская губерния». Ее мужа Артема Милушкина приговорили к 11 годам колонии.
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