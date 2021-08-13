Ирина Баблоян и Максим Курников ведут последний на этой неделе Утренний Разворот!

Спикеры и гости эфира:

- Илья Егоров, журналист «Редакции»

- Александр Клепиков, начальник российской антарктической экспедиции

- Алексей Кузнецов, историк, журналист «Эха Москвы»

- Эхономика. Владимир Левченко, обозреватель «Эха Москвы»

- Дарья Кучеренко, корреспондентка уфимской редакции газеты "Коммерсантъ"

- Максим Кац, директор фонда «Городские проекты»

- Владимир Данилов, адвокат супругов Милушкиных

- Гарри Каспаров, 13-й чемпион мира по шахматам, глава Совета «Фонда защиты прав человека»

Смотрите онлайн Утренний разворот Баблоян и Курников. Взрыв в Воронеже. Пожары в Якутии. Кац. Каспаров (13 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.