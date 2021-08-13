Утренний разворот - Баблоян и Курников. Взрыв в Воронеже. Пожары в Якутии. Кац. Каспаров (13 Августа 2021)
Опубликовано: 13 Августа 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
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Ирина Баблоян и Максим Курников ведут последний на этой неделе Утренний Разворот!
Спикеры и гости эфира:
- Илья Егоров, журналист «Редакции»
- Александр Клепиков, начальник российской антарктической экспедиции
- Алексей Кузнецов, историк, журналист «Эха Москвы»
- Эхономика. Владимир Левченко, обозреватель «Эха Москвы»
- Дарья Кучеренко, корреспондентка уфимской редакции газеты "Коммерсантъ"
- Максим Кац, директор фонда «Городские проекты»
- Владимир Данилов, адвокат супругов Милушкиных
- Гарри Каспаров, 13-й чемпион мира по шахматам, глава Совета «Фонда защиты прав человека»
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