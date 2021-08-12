Политическая Россия - Почему мы боимся хакнуть финансовую систему (12 Августа 2021)
Опубликовано: 13 Августа 2021
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Основная идея - это собрать круг единомышленников, которые могли бы предоставлять полезную и актуальную информацию о легальных способах создания капитала и увеличения его доходности, даже малыми суммами, разбор и аналитика происходящего на фондовом рынке, рынке недвижимости, разбор финансовых инструментов, обзор книг, статей и многое другое
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